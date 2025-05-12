12 мая 2025

Bloomberg: в Европе ждут переговоров России и Украины в Стамбуле

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В Европе хотят дождаться переговоров в Стамбуле, пишет Bloomberg
В Европе хотят дождаться переговоров в Стамбуле, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейские лидеры готовы отложить требования о новых санкциях против Москвы до возможных переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между Зеленским и Путиным в Турции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в ЕС готовы приостановить до этого момента свои требования о введении новых санкций против России.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские руководители в Киеве пригрозили введением ограничительных мер против России в случае отказа от 30-дневного перемирия. Путин, в свою очередь, предложил возобновить переговоры без предварительных условий, однако Зеленский предъявил ультиматум о прекращении огня, передает «Ридус». Официальные источники в России подчеркивают, что для Москвы неприемлемы условия в виде ультиматумов.

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Европейские лидеры готовы отложить требования о новых санкциях против Москвы до возможных переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между Зеленским и Путиным в Турции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в ЕС готовы приостановить до этого момента свои требования о введении новых санкций против России. В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские руководители в Киеве пригрозили введением ограничительных мер против России в случае отказа от 30-дневного перемирия. Путин, в свою очередь, предложил возобновить переговоры без предварительных условий, однако Зеленский предъявил ультиматум о прекращении огня, передает «Ридус». Официальные источники в России подчеркивают, что для Москвы неприемлемы условия в виде ультиматумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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