Рекламодатели в РФ отказались покидать YouTube, несмотря на замедление

Видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) в 2023 году стал лидером российского сегмента инфлюенс-маркетинга по объему бюджетов рекламодателей. Согласно исследованию комитета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), подготовленному на основе данных компаний WhoIsBlogger и Yoloco, 47,9% всех средств, потраченных на рекламу у блогеров, пришлось именно на эту платформу. В денежном выражении это составило 27,6 млрд рублей, сообщает издание «Ведомости».
«YouTube в прошлом году оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров). На эту площадку пришлась почти половина размещений в этом сегменте рекламного рынка в деньгах», — говорится в материале «Ведомости».
В исследовании уточняется, что второе и третье места по популярности у рекламодателей заняли соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ) и мессенджер Telegram с практически равными показателями. На продвижение через Instagram компании потратили в России 11,6 млрд руб. (20% сегмента инфлюенс-маркетинга), а через Telegram — 11,5 млрд руб. (19,8%). Четвертое место заняла соцсеть VK с результатом 6,5 млрд рублей или 11,2% от общего объема сегмента. Замыкают рейтинг американская стриминговая платформа Twitch и российский видеохостинг Rutube.
В отчете также отмечается, что несмотря на ограничения и блокировки некоторых зарубежных платформ на территории России, объемы вложений в инфлюенс-маркетинг через них остаются значительными. Эксперты связывают это с продолжающимся спросом на зарубежных блогеров и аудитории, а также недостаточной развитостью отечественных альтернатив. Вместе с тем наблюдается рост интереса к российским площадкам, в частности к VK и Rutube.
Ранее эксперты провели опрос среди российских пользователей. Результаты показали, что несмотря на замедление, YouTube продолжает пользоваться популярностью, а достойную альтернативу сервису так и не удалось найти. При этом россияне заметили, что видеохостинг стал работать значительно медленнее, чем раньше.
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