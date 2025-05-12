12 мая 2025

В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

1945: Россия и Китай вырвались вперед в производстве гиперзвуковых ракет
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия достигла первенства в производстве гиперзвуковых ракет, признался журнал 19fortyfive
Россия достигла первенства в производстве гиперзвуковых ракет, признался журнал 19fortyfive Фото:

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты. Одно из российских гиперзвуковых оружий носит броское название «Циркон» и является очень популярным во всем мире.

«Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют. Россия — первая страна, разработавшая гиперзвуковое оружие», — говорится в материале 19fortyfive.

Ранее американские эксперты высоко оценили российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». По мнению авторов издания Military Watch, оружие РФ укрепляет положение РФ в мире.

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Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты. Одно из российских гиперзвуковых оружий носит броское название «Циркон» и является очень популярным во всем мире. «Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют. Россия — первая страна, разработавшая гиперзвуковое оружие», — говорится в материале 19fortyfive. Ранее американские эксперты высоко оценили российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». По мнению авторов издания Military Watch, оружие РФ укрепляет положение РФ в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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