«Настоящий триумф»: Чернышенко поздравил взявших золото школьников на Менделеевской олимпиаде

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили российских школьников с победой на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая проходила в Белу-Оризонти (Бразилия). Все десять участников команды из РФ завоевали золотые медали.
«Все участники нашей сборной получили золотые медали — это настоящий триумф и действительно значимый повод для гордости!» — выразил восхищение Чернышенко. Слова приводит telegram-канал правительства РФ. По мнению вице-премьера, школьники из России стали лучшими из лучших.
Чернышенко подчеркнул, что проведение олимпиады осуществляется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В мероприятии поучаствовали школьники из более 40 стран.
Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил школьников. «Ваша победа — яркий пример того, как настойчивость, усердие и стремление к знаниям могут привести к выдающимся результатам», — заявил глава ведомства.
Соорганизатором 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по данному предмету выступил химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Данное состязание продолжает традиции Всесоюзной олимпиады школьников и проводится с 1967 года. Согласно информации ЮНЕСКО, в 2024 году по числу стран-участниц эта олимпиада заняла второе место среди всех мировых химических олимпиад.
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