12 мая 2025

В Амурской области бушуют страшные пожары прямо возле трасс. Видео

Shot: в Амурской области жители вынуждены ехать сквозь лесные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары в Амурской области вплотную подошли к автотрассам
Лесные пожары в Амурской области вплотную подошли к автотрассам Фото:

Лесные пожары в Амурской области вплотную подошли к автотрассам, пламя охватило участки вдоль дороги из Благовещенска в Свободный. Особенно сложная обстановка зафиксирована в районе села Москвитино, где автомобилисты буквально пробираются сквозь огонь. Об этом сообщают СМИ. 

«Огонь подобрался так близко к трассе, что ехать приходится сквозь дым и пламя, все видно буквально в паре метров от машины. Горят тысячи деревьев, а небо заволокло черным дымом — ощущение, будто попал в фильм про апокалипсис. Особенно страшно ночью — пламя освещает дорогу, и кажется, что кругом только огонь», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил запрос в главное управление МЧС России по Амурской области. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском крае и Амурской области продолжают тушить природные пожары. В Чите задымление осложнило обстановку на аэродроме. В Сковородинском районе Амурской области введен режим ЧС из-за лесных возгораний.

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Лесные пожары в Амурской области вплотную подошли к автотрассам, пламя охватило участки вдоль дороги из Благовещенска в Свободный. Особенно сложная обстановка зафиксирована в районе села Москвитино, где автомобилисты буквально пробираются сквозь огонь. Об этом сообщают СМИ.  «Огонь подобрался так близко к трассе, что ехать приходится сквозь дым и пламя, все видно буквально в паре метров от машины. Горят тысячи деревьев, а небо заволокло черным дымом — ощущение, будто попал в фильм про апокалипсис. Особенно страшно ночью — пламя освещает дорогу, и кажется, что кругом только огонь», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU направил запрос в главное управление МЧС России по Амурской области. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском крае и Амурской области продолжают тушить природные пожары. В Чите задымление осложнило обстановку на аэродроме. В Сковородинском районе Амурской области введен режим ЧС из-за лесных возгораний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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