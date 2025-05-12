12 мая 2025

Каждого дачника под угрозой штрафа обяжут уничтожать ряд растений на участке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В список чужеродных для территории растений включен борщевик Сосновского
В список чужеродных для территории растений включен борщевик Сосновского Фото:

Владельцы земельных участков должны будут уничтожать чужеродные растения на своей территории, иначе им будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Инициативу Минсельхоза поддержали в правительстве РФ. В перечень растений входит борщевик Сосновского, сообщают СМИ.

«Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) — в частности, с борщевиком Сосновского», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты ознакомились с документом комиссии.

Сообщается, что обязанность будет закреплена для собственников и арендаторов земельных участков, а также пользователей и владельцев территории. Перечень растений еще дорабатывается.

Ранее дачников предупредили, что на участке нельзя выращивать ипомею трехцветную. За это может грозить уголовная ответственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы земельных участков должны будут уничтожать чужеродные растения на своей территории, иначе им будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Инициативу Минсельхоза поддержали в правительстве РФ. В перечень растений входит борщевик Сосновского, сообщают СМИ. «Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) — в частности, с борщевиком Сосновского», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты ознакомились с документом комиссии. Сообщается, что обязанность будет закреплена для собственников и арендаторов земельных участков, а также пользователей и владельцев территории. Перечень растений еще дорабатывается. Ранее дачников предупредили, что на участке нельзя выращивать ипомею трехцветную. За это может грозить уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...