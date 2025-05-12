12 мая 2025

В Ливии заговорили о начале гражданской войны после убийств в столице

В Ливии убили главу службы безопасности при Президентском совете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В столице Ливии начались столкновения после убийства высокопоставленного чиновника
В столице Ливии начались столкновения после убийства высокопоставленного чиновника Фото:

В столице Ливии был убит глава службы безопасности при Президентском дворце Абдель Гани аль-Кикли. Об этом сообщают местные СМИ. Некоторые жители называют начавшиеся боевые столкновения гражданской войной.

«Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи. Причина его присутствия там неизвестна, а также то, был ли он заманен или присутствовал на какой-то встрече», — пишет Al Wasat со ссылкой на свой источник.

Жителей столицы просят не выходить на улицу, ведь в городе идут бои. Самолеты перенаправляются в другие аэропорты в соседних городах. В соцсетях ливийцы называют столкновения началом гражданской войны, начавшейся после убийства еще одного высокопоставленного чиновника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Ливии был убит глава службы безопасности при Президентском дворце Абдель Гани аль-Кикли. Об этом сообщают местные СМИ. Некоторые жители называют начавшиеся боевые столкновения гражданской войной. «Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи. Причина его присутствия там неизвестна, а также то, был ли он заманен или присутствовал на какой-то встрече», — пишет Al Wasat со ссылкой на свой источник. Жителей столицы просят не выходить на улицу, ведь в городе идут бои. Самолеты перенаправляются в другие аэропорты в соседних городах. В соцсетях ливийцы называют столкновения началом гражданской войны, начавшейся после убийства еще одного высокопоставленного чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...