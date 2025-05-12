12 мая 2025

Россияне начали массово скупать фигурки интернет-мемов Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала

Россияне скупают фигурки интернет-мемов Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне начали массово скупать фигурки интернет-мемов из Тик-ток
Россияне начали массово скупать фигурки интернет-мемов из Тик-ток Фото:

Россияне стремительно раскупают товары с изображением вирусных интернет-мемов, созданных нейросетями. Особенно популярными стали фигурки персонажей Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала, спрос на которые вырос в десятки раз. Об этом сообщают аналитики CDEK.Shopping и Mpstats.

«Фигурки и другие товары с мемами Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала раскупаются с невероятной скоростью — склады буквально пустеют за считаные дни. Эти персонажи стали настоящими интернет-хитами и уже перешли из цифровой среды в офлайн-продажи, став полноценными коммерческими брендами», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических сервисов. 

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что мемы считаются пользовательским контентом и подпадают под закон об авторских правах, заявила юрист Валерия Рытвина. По ее словам, вирусные картинки и фразы могут быть признаны объектами интеллектуальной собственности, включая товарные знаки. 

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Россияне стремительно раскупают товары с изображением вирусных интернет-мемов, созданных нейросетями. Особенно популярными стали фигурки персонажей Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала, спрос на которые вырос в десятки раз. Об этом сообщают аналитики CDEK.Shopping и Mpstats. «Фигурки и другие товары с мемами Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала раскупаются с невероятной скоростью — склады буквально пустеют за считаные дни. Эти персонажи стали настоящими интернет-хитами и уже перешли из цифровой среды в офлайн-продажи, став полноценными коммерческими брендами», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических сервисов.  Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что мемы считаются пользовательским контентом и подпадают под закон об авторских правах, заявила юрист Валерия Рытвина. По ее словам, вирусные картинки и фразы могут быть признаны объектами интеллектуальной собственности, включая товарные знаки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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