12 мая 2025

Суд решил судьбу комика, обвиняемого в разжигании ненависти к бойцам СВО

Пошутившему про участника СВО комику Останину продлили арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Арест комику Останину продлили 13 мая
Арест комику Останину продлили 13 мая Фото:

Стендап-комику Артемию Останину, которого следствие считает виновным в разжигании ненависти к участникам СВО, продлен арест решением суда. Ранее артист на выступлении в Москве озвучил шутку про «человека без ног, который подорвался на мине». По словам Останина, в программе не было ни одного слова про военную операцию на Украине.

«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в заявлении суда. Передает ТАСС.

Комика задержали в марте белорусские спецслужбы. Как сообщалось, Останину силовики вручили мясорубку перед передачей в Россию в качестве символического жеста. Позднее адвокат артиста заявил, что его подзащитного избили при задержании и сломали ему ребра. В ходатайстве прокуратуры подтверждается наличие у Останина перелома и проблем с легкими, поэтому ведомство просило отпустить комика под домашний арест.

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Стендап-комику Артемию Останину, которого следствие считает виновным в разжигании ненависти к участникам СВО, продлен арест решением суда. Ранее артист на выступлении в Москве озвучил шутку про «человека без ног, который подорвался на мине». По словам Останина, в программе не было ни одного слова про военную операцию на Украине. «Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в заявлении суда. Передает ТАСС. Комика задержали в марте белорусские спецслужбы. Как сообщалось, Останину силовики вручили мясорубку перед передачей в Россию в качестве символического жеста. Позднее адвокат артиста заявил, что его подзащитного избили при задержании и сломали ему ребра. В ходатайстве прокуратуры подтверждается наличие у Останина перелома и проблем с легкими, поэтому ведомство просило отпустить комика под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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