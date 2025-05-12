Во ВЦИОМ предложили поддержать желание мужчин иметь больше детей

Мужчины в России проявляют все больший интерес к многодетности, однако для реализации этих стремлений необходима поддержка со стороны государства и работодателей. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам свежего социологического исследования, сообщает пресс-служба организации.
«Средние показатели ожидаемого и желаемого числа детей заметно выросли за 20 лет. В 2005 г. среднее ожидаемое число детей составляло 1,9, в 2025 — уже 2,4. Желаемое число увеличилось еще сильнее: с 2,4 до 3,2», — говорится в исследовании ВЦИОМ. Отмечается, что репродуктивные установки россиян сместились в сторону ориентации на большее число детей и стремление воплотить эти установки в жизнь также возросло.
При этом эксперты подчеркивают, что «репродуктивный оптимизм» выше среди мужчин: «У мужчин ожидаемое число детей выросло с 2,0 до 2,6, желаемое — с 2,5 до 3,6. Женщины, напротив, остаются более сдержанными: ожидают 2,3 ребенка, а желают — 2,8». По мнению специалистов ВЦИОМ, необходимо стимулировать репродуктивную активность мужчин, внедряя специальные меры, ориентированные на отцов. Среди предлагаемых инициатив — введение поощрений для мужчин, уходящих в декретный отпуск, предоставление работодателями льгот отцам несовершеннолетних детей, а также другие формы поддержки.
В исследовании также отмечено изменение отношения россиян к браку. ВЦИОМ фиксирует снижение доли граждан, которые видят в браке обязательное условие для рождения детей: сейчас через супружество готовы продолжить род всего 25% опрошенных против 39% в середине 2000-х.
При этом за женщинами все чаще признается право на баланс между семьей и работой, а сам институт брака приобретает символический характер. Эксперты считают, что для повышения рождаемости необходимо не только укреплять репродуктивные установки мужчин, но и устранять барьеры для реализации семейных планов.
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