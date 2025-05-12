Российскую теннисистку Андрееву довели до слез во время турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась во время матча четвертого круга турнира в Риме после спорного решения арбитра Ямилы Халле, которая заставила спортсменку повторить розыгрыш. Инцидент произошел в начале третьего сета встречи против датчанки Клары Таусон.
В решающий момент матча, при счете 1:1 и 15-0 на своей подаче, Андреева выиграла очко, однако во время розыгрыша на стадионе неожиданно включили свет. После этого Таусон обратилась к арбитру с жалобой, и судья Халле постановила переиграть эпизод. Мирра Андреева попыталась оспорить решение. «Вы понимаете, насколько смехотворно такое решение?» — сообщает «Чемпионат». Арбитр осталась при своем мнении, что и вызвало слезы спортсменки прямо на корте.
В результате эпизода Андреева смогла довести матч до победы со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Позже стало известно, что причиной включения освещения стала техническая ошибка. Отмечается, что после окончания встречи Мирра не стала комментировать инцидент подробно, заявив лишь, что рада пройти в следующий круг крупного турнира.
Ранее URA.RU сообщало о том, что россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже, показав высший уровень игры. Однако организаторы состязаний запретили фотографам сделать их снимки с медалями.
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