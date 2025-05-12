12 мая 2025

Информацию о судимостях кандидатов в ГД скроют от избирателей на участках

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о доходах кандидатов будет доступна в интернете
Информация о доходах кандидатов будет доступна в интернете Фото:

Поправки в закон о выборах в Госдуму ограничат доступ избирателей к информации о судимостях и доходах кандидатов. На стендах избирательных участков теперь будут только названия партий и имена кандидатов.

"Теперь на стендах в помещениях для голосования будут показывать лишь название партии и ФИО кандидатов в общефедеральной части списка", — сообщает газета "Ведомости". Согласно нововведениям, данные о судимостях и доходах кандидатов не будут размещены на информационных стендах, а станут доступными исключительно в интернете. Объем таких публикаций будет утвержден Центральной избирательной комиссией.

Изменения также касаются периодичности пересмотра округов — теперь это будет происходить раз в пять лет. Дополнительно введены меры по повышению явки и финансированию выборов за счет региональных и местных бюджетов. В случае чрезвычайных ситуаций выборы будут проводиться с особыми условиями, а избиратель будет получать только один бюллетень вместо испорченного. Также доработан порядок обжалования решений избиркомов и изменены правила о пожертвованиях партиям.

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Поправки в закон о выборах в Госдуму ограничат доступ избирателей к информации о судимостях и доходах кандидатов. На стендах избирательных участков теперь будут только названия партий и имена кандидатов. "Теперь на стендах в помещениях для голосования будут показывать лишь название партии и ФИО кандидатов в общефедеральной части списка", — сообщает газета "Ведомости". Согласно нововведениям, данные о судимостях и доходах кандидатов не будут размещены на информационных стендах, а станут доступными исключительно в интернете. Объем таких публикаций будет утвержден Центральной избирательной комиссией. Изменения также касаются периодичности пересмотра округов — теперь это будет происходить раз в пять лет. Дополнительно введены меры по повышению явки и финансированию выборов за счет региональных и местных бюджетов. В случае чрезвычайных ситуаций выборы будут проводиться с особыми условиями, а избиратель будет получать только один бюллетень вместо испорченного. Также доработан порядок обжалования решений избиркомов и изменены правила о пожертвованиях партиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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