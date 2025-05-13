Госсекретарь США провел переговоры с представителями стран ЕС по Украине

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Рубио созвонился с представителями ключевых стран европы
Рубио созвонился с представителями ключевых стран европы Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД ключевых европейских государств возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

«Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы», — написал Госдепартамент. Сообщается, что переговоры проходили с главами МИД Франции, Германии, Польши, Великобритании, Украины и представителем ЕС. Стороны обсуждали меры по прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта.

10 мая лидеры европейских государств в ходе визита в Киев предложили России согласиться на 30-дневное перемирие без предварительных условий. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.

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Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД ключевых европейских государств возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США. «Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы», — написал Госдепартамент. Сообщается, что переговоры проходили с главами МИД Франции, Германии, Польши, Великобритании, Украины и представителем ЕС. Стороны обсуждали меры по прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта. 10 мая лидеры европейских государств в ходе визита в Киев предложили России согласиться на 30-дневное перемирие без предварительных условий. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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