12 мая 2025

За растрату более миллиарда рублей обвинили гендиректора курского «КТК сервис»

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Дело касается арестов экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя
Дело касается арестов экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Фото:

Генеральный директор курской компании «КТК сервис» Андрей Воловиков арестован в Москве по обвинению в растрате более одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что задержанный подозревается в растрате свыше одного миллиарда рублей, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Воловиков был помещен в СИЗО. Это дело связано с предыдущими арестами экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, а также экс-депутата Максима Васильева, которые тоже обвиняются в мошенничестве, передает «Ридус». Ущерб бюджету области оценен более чем в один миллиард рублей, выделенный на строительство. Ленинский районный суд Курска также взыскал свыше 4,1 миллиарда рублей с нескольких физических и юридических лиц, включая экс-руководителей Корпорации развития Курской области, за присвоение средств из федерального бюджета.

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Генеральный директор курской компании «КТК сервис» Андрей Воловиков арестован в Москве по обвинению в растрате более одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что задержанный подозревается в растрате свыше одного миллиарда рублей, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Воловиков был помещен в СИЗО. Это дело связано с предыдущими арестами экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, а также экс-депутата Максима Васильева, которые тоже обвиняются в мошенничестве, передает «Ридус». Ущерб бюджету области оценен более чем в один миллиард рублей, выделенный на строительство. Ленинский районный суд Курска также взыскал свыше 4,1 миллиарда рублей с нескольких физических и юридических лиц, включая экс-руководителей Корпорации развития Курской области, за присвоение средств из федерального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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