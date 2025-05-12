12 мая 2025

Захарова рассказала, для чего Запад хочет 30-дневное перемирие

Захарова: Запад хочет перемирие, чтобы Киев восстановил военный потенциал
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова объяснила, зачем Западу перемирие
Захарова объяснила, зачем Западу перемирие Фото:

Российская сторона высказывается о причинах, по которым Запад настаивает на введении 30-дневного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предполагает, что такой шаг направлен на предоставление Киеву времени для восстановления его военного потенциала.

«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — сказала Захарова. Цитату приводит официальный сайт МИД РФ.

Захарова упомянула о признании бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в августе 2022 года открыто заявил о подготовке Киева к военным действиям сразу после парижского саммита. Также она отметила заявления бывших лидеров Германии и Франции о том, что Минские соглашения использовались как способ выиграть время для военной подготовки Украины.

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Российская сторона высказывается о причинах, по которым Запад настаивает на введении 30-дневного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предполагает, что такой шаг направлен на предоставление Киеву времени для восстановления его военного потенциала. «Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — сказала Захарова. Цитату приводит официальный сайт МИД РФ. Захарова упомянула о признании бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в августе 2022 года открыто заявил о подготовке Киева к военным действиям сразу после парижского саммита. Также она отметила заявления бывших лидеров Германии и Франции о том, что Минские соглашения использовались как способ выиграть время для военной подготовки Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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