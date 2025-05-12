Российская сторона высказывается о причинах, по которым Запад настаивает на введении 30-дневного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предполагает, что такой шаг направлен на предоставление Киеву времени для восстановления его военного потенциала.
«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — сказала Захарова. Цитату приводит официальный сайт МИД РФ.
Захарова упомянула о признании бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в августе 2022 года открыто заявил о подготовке Киева к военным действиям сразу после парижского саммита. Также она отметила заявления бывших лидеров Германии и Франции о том, что Минские соглашения использовались как способ выиграть время для военной подготовки Украины.
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