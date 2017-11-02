Россия не будет защищать Сирию от Израиля

13:51 02 ноября 2017 14

Израиль регулярно наносит ракетные удары по сирийским позициям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москва не станет портить отношения с Тель-Авивом из-за ракетных ударов по сирийским позициям. Израиль всегда заранее предупреждает Россию о своих действиях. По мнению экспертов, в данном случае нашей стране невыгодно менять геополитический расклад на Ближнем Востоке.

Ранее израильские самолеты осуществили ракетный удар из воздушного пространства Ливана по территории Сирии. При этом системы ПВО Сирии ответили на авиаудар. Так, израильская газета Haaretz со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщила, что удар был нанесен по складу с оружием в промышленной зоне в пригороде Хомса. Издание также приводит данные Sky News Arabia, согласно которым было нанесено сразу четыре удара, два из которых пришлись на склад с оружием. До этого Израиль ответил на обстрел Голанских высот с территории Сирии. С ее стороны были выпущены пять снарядов. «Минобороны не потерпит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля и угроз в адрес гражданского населения», — заявили в израильском военном ведомстве.

Израиль заранее предупреждает Россию о силовых операциях на территории Сирии Фото: pixabay.com

По мнению военного обозревателя Александра Жилина, обострение российско-израильских отношений вряд ли случится. «Это далеко не первая атака сирийских позиций со стороны Израиля, однако мы на них никак не реагируем. Если разобраться, то в Сирии российская сторона в значительной степени работает в интересах Израиля», — сказал он« URA.RU». Эксперт напомнил, что Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-400, однако не использует их против израильской армии: «Напротив, эти комплексы прикрывают Израиль от Ирана». Жилин отметил, что в данном случае каждая из сторон решает в Сирии свои собственные задачи.

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок также подтвердил, что российская сторона, если и прореагирует на атаки Израиля, то чисто формально. «Израиль уже давно ведет свою игру с Сирией, он не заинтересован в ухудшении отношений с Россией. Именно по этой причине нас всегда заблаговременно ставят в известность о готовящихся силовых акциях — делается это для того, чтобы избежать гибели российских военнослужащих», — пояснил «URA.RU» Цыганок. Он также подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Тель-Авивом, поэтому не намерена идти на конфликт.