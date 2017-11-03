Робот стал записывать ямальцев к врачу

На Ямале записаться на прием к врачу можно по телефону, который обслуживает компьютерная программа. Жители региона могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-89-03 и записаться в больницу, беседуя с роботом, который способен распознать даже речь людей с плохой дикцией.
Система работает лишь с теми, кто зарегистрирован на сайте электронной регистратуры, пишет «Север-Пресс». Сервисом уже активно пользуются родители дошкольников, чтобы вызвать врача на дом.
Заместитель директора медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО Ангелина Пашкевич в интервью для программы «Время Ямала» сообщила, что у проекта уже есть мобильная версия и отметила, что через час после формирования заявки пациенту в личный кабинет приходит уведомление с именем врача.