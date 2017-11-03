{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
22:22  03 ноября 2017 0

Робот стал записывать ямальцев к врачу

Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, кабинет офис, офисный телефон
Система способна распознать даже речь людей с плохой дикциейФото: Александр Мамаев © URA.RU (архив)

На Ямале записаться на прием к врачу можно по телефону, который обслуживает компьютерная программа. Жители региона могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-89-03 и записаться в больницу, беседуя с роботом, который способен распознать даже речь людей с плохой дикцией.

Система работает лишь с теми, кто зарегистрирован на сайте электронной регистратуры, пишет «Север-Пресс». Сервисом уже активно пользуются родители дошкольников, чтобы вызвать врача на дом.

Заместитель директора медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО Ангелина Пашкевич в интервью для программы «Время Ямала» сообщила, что у проекта уже есть мобильная версия и отметила, что через час после формирования заявки пациенту в личный кабинет приходит уведомление с именем врача.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров