На Ямале бороться с очередями на почте будут с помощью видеокамер

На Ямале для борьбы с очередями в почтовых отделениях установят видеокамеры. Эксперимент коснется семи наиболее крупных региональных отделений.
Первые видеокамеры уже отслеживают обстановку в отделениях «Почты России» в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко. В ближайшее время современной техникой оснастят помещения в Надыме и Тазовском. Как уточняет «Регион 89», в Новом Уренгое камерами оборудуют сразу два отделения.
Устройства передают информацию в HD-качестве, что обеспечивает максимально четкую картинку. Специалисты, отслеживающие обстановку, имеют возможность круглосуточного доступа к видео в режиме реального времени. Ожидается, что новые меры помогут оперативно корректировать работу отделений и, при необходимости, направлять дополнительных сотрудников для обслуживания клиентов.
Напомним, что на пресс-конференции 1 ноября директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов рассказал, что по предложению ведомства в почтовых отделениях на территории региона ведется установка терминалов для безналичного расчета, что в будущем значительно упростит жизнь и клиентам, и сотрудникам «Почты России».