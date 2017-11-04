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01 ноября 2017
05:42  04 ноября 2017 0

На Ямале бороться с очередями на почте будут с помощью видеокамер

Почта России, почта россии, операционная касса
Новое оборудование появится в семи отделениях Почты России в ЯНАОФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале для борьбы с очередями в почтовых отделениях установят видеокамеры. Эксперимент коснется семи наиболее крупных региональных отделений.

Первые видеокамеры уже отслеживают обстановку в отделениях «Почты России» в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко. В ближайшее время современной техникой оснастят помещения в Надыме и Тазовском. Как уточняет «Регион 89», в Новом Уренгое камерами оборудуют сразу два отделения.

Устройства передают информацию в HD-качестве, что обеспечивает максимально четкую картинку. Специалисты, отслеживающие обстановку, имеют возможность круглосуточного доступа к видео в режиме реального времени. Ожидается, что новые меры помогут оперативно корректировать работу отделений и, при необходимости, направлять дополнительных сотрудников для обслуживания клиентов.

Напомним, что на пресс-конференции 1 ноября директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов рассказал, что по предложению ведомства в почтовых отделениях на территории региона ведется установка терминалов для безналичного расчета, что в будущем значительно упростит жизнь и клиентам, и сотрудникам «Почты России».

Сергей Макеев
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