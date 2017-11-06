Пожизненно отстраненный от Олимпиад свердловчанин Белов выступит на Кубке мира

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, которые пожизненно отстранены от Олимпиад, будут выступать в отборочных соревнованиях к Кубку мира в Швеции.
По словам главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, оба спортсмена имеют право выступать на соревнованиях, включая Кубок мира и чемпионат мира. Решение по Олимпийским играм спортсмены намерены оспорить, пишет «Национальная служба новостей». Отборочные соревнования к Кубку мира начинаются в Швеции 17 ноября. Россияне будут выступать в них наравне с другими спортсменами.
Международный олимпийский комитет 1 ноября пожизненно отстранил российских лыжников от выступления на Олимпиадах, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил, пишет «Федеральное агентство новостей». Отметим, что свердловчанин Евгений Белов ранее выступал на соревнованиях за Тюмень.