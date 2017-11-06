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06 ноября 2017
Главные новости 
19:17  06 ноября 2017 0

Пожизненно отстраненный от Олимпиад свердловчанин Белов выступит на Кубке мира

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Лыжник снова выйдет на трассу в ЕвропеФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, которые пожизненно отстранены от Олимпиад, будут выступать в отборочных соревнованиях к Кубку мира в Швеции.

По словам главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, оба спортсмена имеют право выступать на соревнованиях, включая Кубок мира и чемпионат мира. Решение по Олимпийским играм спортсмены намерены оспорить, пишет «Национальная служба новостей». Отборочные соревнования к Кубку мира начинаются в Швеции 17 ноября. Россияне будут выступать в них наравне с другими спортсменами.

Международный олимпийский комитет 1 ноября пожизненно отстранил российских лыжников от выступления на Олимпиадах, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил, пишет «Федеральное агентство новостей». Отметим, что свердловчанин Евгений Белов ранее выступал на соревнованиях за Тюмень.

Лев Истомин
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