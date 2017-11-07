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07 ноября 2017
15:23  07 ноября 2017 0

Ученые рассказали об опасных последствиях нехватки сна

ЮУрГУ. Челябинск, сон, студент
Недосып может привести к аварии на дорогеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые выяснили, что нехватка сна по эффекту на мозг сравнима с сильным алкогольным опьянением. Недосып может стать причиной аварии, так как сказывается на восприятии окружающего мира и на реакции.

Ученые проанализировали мозг у 12 людей, больных эпилепсией, пишет РИА «Новости». Пациенты с недосыпом должны были как можно быстрее распределять по категориям разные изображения. Вживленные электроды показали, что скорость работы мозговых клеток упала вместе со скоростью реакции самих пациентов. Части мозга буквально спали, хотя пациент бодрствовал.

«Быстрые в обычной ситуации нейроны реагировали медленно, менее эффективно работали и переключались дольше, чем обычно», — сказал доктор Юваль Нир, возглавляющий исследования.

Один из авторов исследования, профессор нейрохирургии доктор Ицхак Фрид сравнил недосыпание с эффектом от потребления слишком большого количества алкоголя. «Это закладывает основу для когнитивных просчетов в том, как мы воспринимаем окружающий мир и как мы на него реагируем. Сам процесс наблюдения за пешеходом замедляется в слишком уставшем мозге водителя. Его мозгу нужно больше времени на регистрацию того, что он осознает», — сказал Фрид и отметил, что никакие средства для выявления сонных людей на дорогах не применяются.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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