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08 ноября 2017
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05 ноября 2017
12:53  08 ноября 2017 0

Уральца, бросавшего чужого ребенка о землю, отправили в колонию

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, кулак, бить кулаком по столу
Мужчина мстил мальчику, наехавшему на него на велосипедеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюменской области осудили мужчину, который жестоко избил трехлетнего ребенка. Житель Заводоуковского признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уралец мстил ему за наезд на велосипеде.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался отсутствием своей сожительницы — матери ребенка. Местный житель несколько раз поднимал мальчика и бросал его с силой на землю и бетонный фундамент дома. В результате ребенок получил серьезные травмы. Его мать в это время находилась на лечении в больнице.

Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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