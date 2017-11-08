Уральца, бросавшего чужого ребенка о землю, отправили в колонию

В Тюменской области осудили мужчину, который жестоко избил трехлетнего ребенка. Житель Заводоуковского признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уралец мстил ему за наезд на велосипеде.
По данным следствия, инцидент произошел в августе 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался отсутствием своей сожительницы — матери ребенка. Местный житель несколько раз поднимал мальчика и бросал его с силой на землю и бетонный фундамент дома. В результате ребенок получил серьезные травмы. Его мать в это время находилась на лечении в больнице.
Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей.