Кудрин предрек России долговой кризис

19:30 08 ноября 2017 0

Алексей Кудрин недоволен бюджетной политикой правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдолг России будет расти с эффектом «снежного кома», если правительство не откажется от нынешней бюджетной политики. Об этом заявил экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Взамен он предлагает власти смягчить «бюджетное правило», чтобы увеличить расходы на стимулирование экономического роста и инвестиции в человеческий капитал.

Кудрин с сотрудниками ЦСР не согласны с проектом бюджета на 2018—2020 годы. Бывший министр считает, что бюджетное правило, которого планирует придерживаться Минфин в ближайшие три года, чрезмерно жесткое и ограничивает расходы федерального бюджета. Статью эксперта в журнале «Вопросы экономики» приводит «Газета.Ru».

Кудрин предлагает уже в следующем году при планировании бюджета повысить базовую цену на нефть с 40 до 45 долларов за баррель. Это позволит привлечь в бюджет порядка двух миллиардов долларов дополнительных доходов. Отмечается, что на данный момент цена на нефть марки Brent превысила психологически важную отметку в 6 долларов за баррель.

Кроме того, по мнению Кудрина, необходимо увеличить предельные расходы бюджета «на объем поступлений от приватизации в размере до 0,5% ВВП». Дополнительные расходы, считает эксперт, необходимы для финансирования структурных реформ, инвестиций в человеческий капитал и выполнение растущих социальных обязательств. Если этого не сделать, то расходы на социалку придется сокращать уже в ближайшей перспективе.

Результатом бюджетной политики, которую проводит нынешнее правительство, утверждает Кудрин, может «стать стремительное наращивание госдолга с эффектом нарастающего «снежного кома» и в итоге не исключен долговой кризис.

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