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15 ноября 2017
14 ноября 2017
13 ноября 2017
13:55  15 ноября 2017 1

Выбран лучший сувенир в стране. Его производят в Тюмени. ФОТО

Всего в конкурсе приняли участие более полутора тысяч сувенировФото: Михаил Михайлов, Facebook

В Кирове состоялся финал III Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Гран-при завоевала тюменская компания «Легенды Сибири», которая делает сувениры и подарки из бивня мамонта.

Всего в конкурсе приняли участие более полутора тысяч сувениров из 59 регионов страны. Компания «Легенды Сибири» удостоена главного приза в номинации «Идея сувенира». Тюменцы представили магнит из натуральной кожи с каплей нефти, что по достоинству оценили члены жюри. Эксперты также отметили упаковку сувенира, его четкую привязку к региону и популярность. Об этом своим подписчикам рассказал директор компании Михаил Михайлов в Facebook.

«Вышли в финалисты регионального этапа ещё весной, а в эти дни жюри выбирало победителей из участников всех региональных этапов! Кстати, все магниты, которые были в наличии у меня с собой, раскупили, чего я никак не ожидал — где Киров, а где тюменская нефть!» — делится радостью Михайлов в соцсети.

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Фото: Михаил Михайлов, Facebook

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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