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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Ямала
19:06  21 ноября 2017 0

Главе Нового Уренгоя, защитившему «школьника из бундестага», отправили книги по истории

Школьные учебники. Екатеринбург, учебники, история россии
Ямальским чиновникам рекомендовали читать больше книгФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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После скандала с выступлением ямальского школьника в Бундестаге, издательство военно-исторической литературы «Пятый рим» отправило мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу книги, посвященные Великой Отечественной войне. В письме, сопровождающем посылку, руководители издательства обратились к главе с предложением поднять общественную дискуссию о качестве изучения истории в современной России. Копия письма имеется в распоряжении «URA.RU».

В своем письме издатели выразили готовность участвовать в дискуссии, помочь в организации мероприятий, предоставлять уникальные материалы, комментарии историков, педагогов и экспертов других специальностей. «Мы считаем неправильной ту травлю, которую сейчас устраивает часть общественности в адрес школьника — а вот поднять крайне серьезные вопросы об уровне образования и преподавания истории в школе считаем очень важной задачей», — пишут мэру Нового Уренгоя руководители издательства.

Для привлечения внимания к пробелу в историческом образовании издатели собрали книги ведущих российских военных историков и добавили к ним книгу директора фонда «Историческая память» историка Александра Дюкова «За что воевали советские люди».

Иван Костогриз, как отмечают издатели, сам является историком по образованию.

В администрации Нового Уренгоя пока не готовы прокомментировать ситуацию. «Мы слышали об этом, конечно. Но пока официально к нам ни письмо, ни посылка не поступили, и комментировать нечего», — ответили в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.

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Перечень литературы, отправленной в Новый Уренгой Фото: Издательство «Пятый Рим»

Скандал из-за слов школьника в бундестаге разразился после того, как старшеклассник новоуренгойской гимназии произнес речь, в которой «покаялся» за действия России перед Германией. Юноша заявил, что солдаты вермахта, погибшие в котле под Сталинградом, «не хотели убивать». Школьник привел пример немецкого солдата, который пропал в советском лагере без вести. «Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн», — резюмировал подросток.

Иван Костогриз позже выступил с заявлением, защищающим школьника, политик отметил высокий уровень патриотизма в школах Нового Уренгоя.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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