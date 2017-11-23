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23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
17:01  23 ноября 2017 0

Соцсети заполонили фейковые страницы школьника из Нового Уренгоя. «Играют на эмоциях, набирают подписчиков»

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность
Скандал создал благоприятную почву для жуликовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Власти Нового Уренгоя распространили в городских СМИ сообщение о том, что от имени «школьника из бундестага» в социальных сетях действуют мошенники. Злоумышленники создали поддельные страницы подростка, где размещают личные фотографии, провокационные видеозаписи, призывы подписаться на YouTube-каналы, а также указывают онлайн-кошельки, в которые собирают деньги якобы на раскрутку площадок в поддержку ямальца.

«Мошенники размещают лживые заявления, играют на эмоциях, набирают себе подписчиков. Будьте внимательны, не ведитесь на провокации!» — сказано в сообщении.

Злоумышленники размещают номера онлайн-кошельков, мотивируя необходимостью защитить ребенка
Фото: соцсети

Новоуренгойцам, столкнувшимся с фейковыми страницами, предложено сообщать об этом в местный отдел полиции.

Информацию подтвердила «URA.RU» начальник информационно-аналитического управления администрации Лариса Невеселая. Она сообщила, что власти также распространяют предупреждение в социальных сетях, а мать школьника обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

19 ноября школьник из Нового Уренгоя Николай выступил с докладом в бундестаге, где выразил сочувствие бойцам вермахта, павшим в боях в годы войны. Мальчик также назвал немецких солдат невинными жертвами войны. Выступление вызвало бурную реакцию в России. В словах подростка многое политики и общественники увидели оправдание фашизма.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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