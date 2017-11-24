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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
15:53  24 ноября 2017 0

Салехардские депутаты не платят по долгам. Из-за них могут сократить соцподдержку населения

Городская дума. Салехард
Депутаты Салехарда оказались главными должниками перед городским бюджетомФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Двое депутатов-бизнесменов в городской думе Салехарда вошли в ТОП главных должников по уплате аренды за использование земельных участков. Список должников был опубликован на официальном сайте городской администрации.

Возглавляет список строительная компания ИСК ЯНАО, гендиректором которой является депутат Михаил Бабийчук. Сразу за ним следует салон красоты «Интегри», которым владеет депутат Марина Барт. Сумму их долгов городская администрация не сообщает.

Добавим, что при этом Михаил Бабийчук возглавляет комитет гордумы по строительству, землепользованию и развитию предпринимательства. Марина Барт так же является членом этого комитета.

Среди других крупных должников магазины «Авангард», «Нико мебель», «Мир мебели» и «Адлер», развлекательный центра «Золотой Ямал», ресторан «1000 и одна ночь».

«Недополучение доходов в бюджет влечет за собой сокращение расходов на бюджетные статьи, включая, например, социальную поддержку незащищенных слоев населения», — говорит начальник управления земельных отношений департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Сергей Тарасов, его слова цитирует пресс-служба городской администрации.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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