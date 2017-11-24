Салехардские депутаты не платят по долгам. Из-за них могут сократить соцподдержку населения

Двое депутатов-бизнесменов в городской думе Салехарда вошли в ТОП главных должников по уплате аренды за использование земельных участков. Список должников был опубликован на официальном сайте городской администрации.
Возглавляет список строительная компания ИСК ЯНАО, гендиректором которой является депутат Михаил Бабийчук. Сразу за ним следует салон красоты «Интегри», которым владеет депутат Марина Барт. Сумму их долгов городская администрация не сообщает.
Добавим, что при этом Михаил Бабийчук возглавляет комитет гордумы по строительству, землепользованию и развитию предпринимательства. Марина Барт так же является членом этого комитета.
Среди других крупных должников магазины «Авангард», «Нико мебель», «Мир мебели» и «Адлер», развлекательный центра «Золотой Ямал», ресторан «1000 и одна ночь».
«Недополучение доходов в бюджет влечет за собой сокращение расходов на бюджетные статьи, включая, например, социальную поддержку незащищенных слоев населения», — говорит начальник управления земельных отношений департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Сергей Тарасов, его слова цитирует пресс-служба городской администрации.