Бывший генеральный директор ОАО «Санаторий «Озерный» Александр Брагин получит компенсацию за незаконное уголовное дело. Ноябрьский городской суд вынес решение о возмещении материального вреда реабилитированному и присудил взыскать 90 тысяч рублей с Министерства финансов РФ.
Это второе выигранное дело бывшего чиновника из команды Жанны Белоцкой. По решению первого, за незаконное уголовное преследование ему уже выплачена компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) на Брагина было заведено по итогам его работы генеральным директором ОАО «Санаторий «Озерный» летом 2015 года. В мае 2016 года, в связи с отсутствием состава преступления, уголовное дело прекращено. А в 2017 году по решению Ноябрьского городского суда Брагин был реабилитирован.
Все это время, вот уже 2,5 года, несмотря на реабилитирующие его решения суда, исключенный из городского и окружного кадрового управленческого резерва Брагин не может найти работу в Ямало-Ненецком автономном округе. Чтобы прокормить многодетную семью (он отец пятерых малолетних детей), Брагин вынужден был сдать в ломбард золотой нагрудный знак «80 лет ЯНАО», полученный из рук бывшего мэра Ноябрьска.
«Я бы и „Благодарность“ заложил, да она ничего не стоит», — рассказал «URA.RU» отец пятерых малолетних детей о благодарственном письме губернатора ЯНАО, которое он получил за руководство штабом содействия выборной кампании депутатов Законодательных собраний Тюменской области и Российской Федерации.
«Если в ближайшее время ситуация в поиске работы не изменится, я намерен написать в адрес президента РФ», — заключает бывший кадровый сотрудник ФСБ.