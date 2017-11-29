На Ямале раскрыли подпольный игорный клуб. Он скрывался под видом автомойки

В ночь на 28 ноября полицейские раскрыли очередной игорный клуб в Ноябрьске. По данным силовиков, открылось подпольное заведение всего несколько недель назад и почти сразу попало во внимание полиции. Нелегальный клуб открылся прямо в помещении одной из автомоек города. Там было изъято 10 игровых автоматов, рассказал начальник управления экономической безопасности окружного управления МВД Александр Нилогов.
Он добавил, что несмотря на запрет, который действует по всей стране уже много лет, на Ямале продолжают выявлять и закрывать подпольные игорные клубы. С начала года полицией было изъято более 250 игровых автоматов. Все чаще нарушители устраивают азартные заведения прямо у себя в квартирах или в гаражах. Лидеры антирейтинга полиции — Ноябрьск, Надым и Новый Уренгой.
«За 10 месяцев текущего года по материалам следственных проверок возбуждено четыре уголовных дела — в Надыме два, в Ноябрьске одно и в Лабытнанги одно. Окончено производство и направлено в суд два уголовных дела», — сообщил Александр Нилигов на заседании региональной комиссии по правонарушениям.
Одно из самых крупных преступлений за последние годы, напомним, сейчас рассматривается в городском суде Нового Уренгоя. Среди фигурантов дела сразу три полицейских, которые «крышевали» знакомого кондитера и подпольное казино, организованное в пекарне последнего. Дело крайне запутанное: двух бывших сотрудников полиции Кирилла Богачева и Станислава Мышакина подозревают в покровительстве подпольного казино. Якобы они предупреждали пекаря-владельца азартного заведения Эльшама Алиева о предстоящих проверках. Еще один экс-полисмен Андрей Шиве вместе с Богачевым в деле фигурирует из-за превышения полномочий и применения физической силы к свидетелю, который должен давать показания против Алиева. Подробнее обо всем этом «URA.RU» рассказывало ранее.