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29 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:55  29 ноября 2017 0

В Совете Федерации заговорили о госперевороте

Совет Федерации. Москва, совет федерации
Совфед разрабатывает секретный доклад о вмешательстве иностранных государств в дела РоссииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Совет Федерации готовит доклад, в котором оценит риск госпереворота из-за влияния Запада на молодежь. Сенаторы предполагают, что стране через 10-15 лет грозят «цветные революции» в « угоду внешним заказчикам».

Сенаторы в конце января 2018 года планируют представить доклад о вмешательстве во внутренние дела России. Часть параграфов в нем будет закрыта, пояснил РБК член временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Пока разработан только детальный план доклада. Как следует из документа, сенаторы расскажут о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы 2018 года, а также симуляции западными странами межэтнических и межрелигиозных протестов в России.

В Совфеде уверены, что одна из целей Запада состоит в том, чтобы превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев „цветных революций“, государственных переворотов, социальной дестабилизации». Они полагают, что западным странам это необходимо для того, чтобы сформировать «среду лидеров, способных через 10-15 лет изменить конституционный строй, а также существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков».

В плане доклада указано, что главным инициатором вмешательства во внутренние дела России и стран СНГ традиционно выступают США. Сенаторы предлагают внести иностранные физические и юридические лица, угрожавшие российскому госсуверенитету, в «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Кроме того, они хотят создать «доски позора», куда занесут все имена и фамилии тех, кто вмешивается в дела России. В документе может появиться пункт о том, что депутатам и сенаторам разрешат проводить официальные парламентские расследования подобных случаев.

Нина Калинина
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