Житель Нового Уренгоя продает ВИП-гараж с камином и баней. ФОТО

14:20 30 ноября 2017 0

Гараж до переделки выглядел непрезентабельно Фото: 100realt.ru

Необычное объявление разместил в Сети житель Нового Уренгоя Валерий. В объявлении он написал: «Гараж! Продаю или меняю на однокомнатную квартиру в южной части города или на квартиру в Краснодаре. 5×12 м, в двух уровнях — 120 кв. м! Подвал в полный рост! 220-380 вольт! Центральное отопление. Баня, зона отдыха с камином! Приватизирован, без долгов! Торг!» Мужчина просит за свой гараж со всеми удобствами три миллиона рублей.

Корреспондент редакции «URA.RU» позвонил по указанному номеру. Валерий был занят, и удалось поговорить с его женой Еленой.

«Муж сам придумал благоустройство гаража лет десять назад. Все сделал сам своими руками: обшил стены и пол, построил камин. Работал по выходным и потратил на это года полтора. Тогда было плохо с материалами и он заказывал рейки, лиственницу для пола из Екатеринбурга, Тюмени, Омска. Мой муж — простой оператор по добыче газа, и я горжусь тем, что у меня муж своими руками смог создать такую красоту», — рассказала «URA.RU» Елена.

По словам Елены, в гараже с баней и предбанником они часто принимали друзей. Но сейчас супруги вышли на пенсию и решили перебраться на юг. Иначе бы они ни за что не расстались со своим гаражом.