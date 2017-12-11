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11 декабря 2017
09:53  11 декабря 2017 3

На организаторов показа фильма о войне в Донбассе потребовали завести уголовное дело

Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) назвал фильм «прославляющим убийц»Фото: Igor Taras, Facebook

Лидер движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) подал заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении организаторов показа фильма «Полет пули» на кинофестивале «Артдокфест» в Москве. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Бекетов обвиняет их в «разжигании межнациональной розни и ненависти». Он также написал, что полиция отпустила его после срыва фильма. «Во-первых меня и еще двоих задержанных со мной за срыв фильма ждет суд. И будет или административный арест на несколько суток, или, что скорее, административный штраф на пару десятков, а то и сотен, тысяч», — отметил лидер движения в соцсети.

Ранее «Федеральная служба новостей» сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в срыве показа фильма о Донбассе в одном из столичных кинотеатров. Nation News информировало, что им предъявили обвинения в неподчинении правоохранительным органам. Бекетов утверждал, что активисты сорвали показ картины, так как она «пробандеровская» и «прославляющая убийц».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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