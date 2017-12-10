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11 декабря 2017
10 декабря 2017
23:54  10 декабря 2017 0

Активисты объяснили причину срыва показа фильма о войне на Донбассе

После того, как активисты сорвали, фильм, их задержала полицияФото: Igor Taras / Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Фильм «Полет пули» показывающий видение войны на Донбассе с украинской стороны — «пробандеровский» и «прославляющий убийц». Так объяснил акцию по срыву показа ленты в Москве лидер движения SERB Игорь Бекетов.

«Фильму, прославляющего убийц русских, в России не бывать», — написал активист в социальной сети Facebook. При этом, по его словам, показ фильма был сорван «совместными усилиями».

Напомним, демонстрация псевдодокументального фильма режиссера Беаты Бубенец должна была состояться 10 декабря в кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля «Артдокфест», однако активисты SERB Игорь Бекетов, Оксана Шкода и Юрий Горошко распылили в зрительном зале баллон с газом. После этого зрителей пришлось эвакуировать.

В фильме, снятом летом 2014 года, в положительном свете представлены каратели украинского батальона «Айдар» и их «подвиги». Как ранее писало URA.RU, полиция задержала участников инцидента, после чего они были доставлены в ОП «Арбатское» для дачи объяснений.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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