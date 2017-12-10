Фильм «Полет пули» показывающий видение войны на Донбассе с украинской стороны — «пробандеровский» и «прославляющий убийц». Так объяснил акцию по срыву показа ленты в Москве лидер движения SERB Игорь Бекетов.
«Фильму, прославляющего убийц русских, в России не бывать», — написал активист в социальной сети Facebook. При этом, по его словам, показ фильма был сорван «совместными усилиями».
Напомним, демонстрация псевдодокументального фильма режиссера Беаты Бубенец должна была состояться 10 декабря в кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля «Артдокфест», однако активисты SERB Игорь Бекетов, Оксана Шкода и Юрий Горошко распылили в зрительном зале баллон с газом. После этого зрителей пришлось эвакуировать.
В фильме, снятом летом 2014 года, в положительном свете представлены каратели украинского батальона «Айдар» и их «подвиги». Как ранее писало URA.RU, полиция задержала участников инцидента, после чего они были доставлены в ОП «Арбатское» для дачи объяснений.