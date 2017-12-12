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10 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
16:55  12 декабря 2017 0

В Тюменской области осужден чиновник, лишивший денег ребенка-инвалида

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Чиновник позволил снять деньги с вклада ребенкаФото: depositphotos.com © URA.RU

Омутинский районный суд Тюменской области вынес приговор в отношении чиновника, по вине которого ребенок-инвалид лишился 810 тысяч рублей. Согласно решению суда, обвиняемый должен полностью возместить ущерб потерпевшему.

Установлено, что в апреле 2015 года заведующий сектором по опеке, попечительству и охране прав детства Омутинского района выдал разрешение приемной матери снять 810 тысяч рублей со вклада подопечной — 12-летней девочки-инвалида. На полученные средства женщина купила квартиру у жены упомянутого чиновника. В июне 2016 года опекун умерла, и несовершеннолетнюю передали на воспитание в другую приемную семью.

«Суд назначил подсудимому штраф в размере 50 тысяч рублей, а также взыскал с него в пользу потерпевшей 810 тысяч рублей в счет возмещения вреда. Бывший чиновник признал свою вину», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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