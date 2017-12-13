В Тобольске осудили врача, из-за которого умер пациент

В Тобольске суд вынес приговор по делу врача-травматолога областной больницы №3. За смерть пациента медику на два года ограничили свободу и на такой же срок запретили заниматься врачебной деятельностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«URA.RU» писало, в феврале 2017 года в областную больницу поступил местный житель Владимир Красовский, которого сбила машина. Пожилой мужчина жаловался на боль в живот; после осмотра он всю ночь пролежал в палате, к нему никто не подошел. Утром врачи обнаружили уплотнение в животе — разрыв селезенки. Спасти Красовского не успели. Он умер на операционном столе.
По версии следствия, дежурный врач-травматолог не выяснил до конца общее состояние здоровья пациента и не принял мер к назначению качественного лечения. «Вследствие этого не были вовремя диагностированы разрывы селезенки с внутрибрюшинным кровотечением, осложнившиеся развитием геморрагического шока 3-4 степени», — рассказали в прокуратуре.
Врача обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». 13 декабря суд вынес приговор травматологу. Теперь он два года не может выезжать за пределы муниципального образования, менять место жительства или пребывания, а также место работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц обязан являться на регистрацию в указанную инспекцию.