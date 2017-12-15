После провала на «Первом канале» Бузову просят уйти из «Дома-2»

05:59 15 декабря 2017 0

По мнению поклонников телешоу, Бузовой больше не место в шоу Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

После провала программы «Бабий бунт» на «Первом канале» поклонники реалити-шоу «Дом-2» обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову. По их мнению, ей пора уйти из телепроекта и заняться чем-нибудь другим.

В Сети продолжают появляться негативные комментарии о Бузовой и других ведущих телепроекта. Зрители недовольны их количеством и постоянным кастингом новых лиц на эту должность. Фанаты дали понять, что этот долгий отбор порядком уже всем надоел. По их мнению, у «Дома-2» должно быть всего два ведущих — мужчина и женщина. Большинство придерживается мнения, что на эту должность больше всего подходят Ксения Бородина и Влад Кадони.

Ольгу Бузову, в свою очередь, обвинили в лицемерии и в том, что она делает все, чтобы лишний раз «пропиариться» и привлечь к себе больше внимания. Поклонники популярного шоу считают, что ведущей пора покинуть проект и найти какое-нибудь другое занятие. «Сколько можно! Бузовой пора уйти», «Бузовой не место на „Доме-2“, иди пой», «Бузова пропозорилась на „Первом“, продолжает позориться на „Доме-2“, позорится на сцене. Невозможно на нее смотреть уже. Заигралась», — приводит портал «Дни.ру» комментарии зрителей проекта в соцсетях.

Напомним, руководство «Первого канала» решило закрыть передачу «Бабий бунт» из-за низких рейтингов, которые не устроили продюсеров. Отмечается, что Ольга Бузова в качестве ведущей не оправдала надежд: «Бузова приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. У коренной аудитории канала Бузова, скорее, вызывает раздражение».