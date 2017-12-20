Тюменский губернатор жестко прокомментировал конфликт тюменского медвуза с клиниками

14:48 20 декабря 2017 0

Якушев жестко прокомментировал неутихающий скандал вокруг тюменского медуниверситета Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Владимир Якушев во время традиционной итоговой пресс-конференции жестко прокомментировал скандал вокруг тюменского медуниверситета. На вопрос «URA.RU» о том, как глава региона относится к конфликту в стенах вуза, губернатор заявил, что вопросы о ситуации в медуниверситете необходимо задавать не ему, а начальникам учреждения.

«Там работает комиссия. Это федеральное медучреждение, там есть свои начальники, им задавайте эти вопросы. Лично меня не удовлетворяет диалог, который есть сегодня у университета с действующими клиниками. Всё, точка!», — ответил политик и обратился с вопросом ко всем присутствующим:

«Моя позиция всем понятна? Никаких других заявлений я не делал. Ни в чем руководство университета не обвинял и претензий других не предъявлял. Я и сегодня подтверждаю, что этот диалог недостаточен, но в своих силах та и другая сторона этот диалог установить. Такие задачи поставлены обоим, в том числе департаменту здравоохранения. Что же касается университета, то это зависит от их желаний. Если они захотят в диалоге работать, то и будут работать на благо самих студентов. Если не захотят, значит, не захотят. Всё! Больше никаких претензий университету я не высказывал, да и быть их не может», — уточнил Владимир Якушев.

Губернатор отметил, что он также не видит проблемы в налаживании взаимоотношений между клиниками и медицинскими учебными заведениями Тюмени, для того чтобы будущие врачи могли проходить качественную медицинскую практику.

«Нет никаких проблем, у нас есть вуз, есть достаточно хорошие клиники, оснащенные самым современным оборудованием. Есть серьёзные площадки, где может проходить конструктивный диалог. Но все упирается в чисто субъективные факторы, которые мы преодолеем, и диалог будет налажен. Студенты смогут пользоваться всей технической базой, которая у нас имеется».

Напомним, что с 11 по 15 декабря в медицинском университете Тюмени работала федеральная проверка, которая началась после обращения в Министерство образования России группы бывших сотрудников, просивших защиты от ректора Ирины Медведевой. Экс-сотрудники рассказали в письме главе Минздрава Веронике Скорцовой о массовом терроре, который руководство развернуло в отношении неугодных.