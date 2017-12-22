19:55 22 декабря 2017 6

Триумфальное шествие студий наконец пришло к логическому завершению Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тренд на квартиры-студии постепенно уходит с рынка недвижимости Тюмени. Пальму первенства перехватили одно- и двухкомнатные квартиры, которые в 2017-го стали составлять в сегменте продаж до 80%. К этому привел экономический кризис, утверждает генеральный директор UpconsAllt Андрей Панасюк.

«Если в кризис 2009-го в Тюмени покупали то, что дешевле и „лишь бы денег хватило“, то сейчас, когда ипотека стала ниже 10%, покупают комфортное жилье, предпочитая увеличивать и сумму покупки, и площадь. Например, вместо студии — однокомнатную, вместо однокомнатной — двухкомнатную квартиры. Отсюда и смена тренда: в 2016-м студии составляли до 40% от общего числа продаж, в 2018-м — всего 17%», — подчеркнул он.

Тем не менее, квартиры-студии до сих пор привлекают покупателей своей доступностью по полной цене продажи. В настоящее время студию площадью 16,7 кв. м в Тюмени можно купить за 758 тыс. руб. Уникальность ситуации в том, что доля студий в общей картине продаж больше не растет, отмечают аналитики, то есть даже если снизить цену, то количество продаж жилья этого формата существенно не увеличится. Ряд застройщиков подтверждает, что в будущем они готовы сократить количество студий в новых жилых комплексах.

Доля студий в общей картине продаж больше не растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор по информационной политике и связям с общественностью группы компаний «ЭНКО» Вадим Толчеев отметил, что в настоящее время интерес тюменцев к двух- и трехкомнатным квартирам растет — это тренд второй половины этого года: «Мы и изначально были уверены в том, что тренд на жилье малой площади достаточно быстро пройдет. Так и получилось. Конец 2017 года это показывает. Квартиры-студии, которые у нас были в готовых домах, практически раскуплены, увеличивать этот сегмент или развивать его особым образом мы в дальнейшем не планируем». Некоторые застройщики меняют формат студий. Так, ГК «Меридиан», которые вывели первые квартиры-студии на тюменской рынок еще в 2012 году, в 2017 году предложили покупателям студии со smart-планировками. «За пять месяцев с момента старта строительства нового дома было продано 20% всех студий (из них 40% — это студии с планировками smart). Мы считаем, что покупателю нужна студия, но с уникальной планировкой», — отметила Татьяна Шилова, руководитель группы маркетинга ГК «Меридиан».

Сейчас история со студиями превращается в историю с географией. «Еще пару лет назад, где бы вы ни построили студии по 17-18 кв. м., их бы расхватали, как горячие пирожки. Сегодня ситуация выглядит совершенно по-другому. Есть в городе районы, например, „Тюменская слобода“, где формат этого жилья еще остается востребованным, а есть, где данный формат полностью затмили 1-2 комнатные квартиры», — заявил Андрей Панасюк.

По мнению Сергея Харциенко, заместителя генерального директора по маркетингу и продажам СК «Звезда», сейчас на первое место, в решении застройщика строить квартиры по 17-20 квадратов, выходит локация жилого комплекса: «Если участок застройки предполагает присутствие именно такого сегмента и его пока там не построили, да, можно начинать такой проект, и он будет востребован. Кроме того, дома с квартирами-студиями должны быстро возводиться и цены на квартиры в них должны быть максимально доступны», — прокомментировал Харциенко.

Тюменцы выбирают все более просторные квартиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В то же время, по мнению Харциенко, формат малогабаритных квартир вполне может быть востребован в ближайшем будущем в жилых комплексах бизнес- и комфорт-класса: «Кто сказал, что у нас нет одиноких людей, которые могут себе позволить жилье в домах повышенной комфортности, но у них нет желания приобретать большие площади? Однако для такого сегмента покупателей не нужно строить по 15 квартир на площадке. Эти квартиры должны хорошо вписываться в ЖК с комфортными двух- и трехкомнатными квартирами», — отметил Сергей Харциенко. Аналитики уверены, что 2018 году тренд на лидерство 1-2 комнатных квартир на рынке недвижимости сохранится. Что же будет со студиями? В ближайшее время вряд ли они выйдут в лидеры продаж, если только не вырастут ставки по ипотеке.