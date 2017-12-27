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Главные новости Ямала
22:50  27 декабря 2017 0

Тест-драйв саней Деда Мороза провели в Новом Уренгое. ВИДЕО

Новогодний прием Евгения Куйвашева в Театре Эстрады для представителей общественности. Екатеринбург, представление, новый год, дед мороз
Сани в Новом Уренгое ехали самиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое водители и пассажиры заметили самодвижущуюся повозку, очень напоминающую сани Деда Мороза. Сани передвигались самостоятельно по центральной улице города — Дружбы народов, в народе называемой Армянским проспектом.

Пассажиры одного из проезжающих мимо автомобиля сняли движущиеся с высокой скоростью сани на камеру мобильного телефона. Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте» в популярной у горожан группе «ЧП | ДТП | НУР | Происшествия| Новый Уренгой».

На санях передвигались люди в ростовых куклах диснеевских персонажей: мышонка и черепашки-ниндзя. Деда Мороза со Снегурочкой в санях замечено не было. В соцсетях сделали вывод, что сани перед тем, как подать Деду Морозу, решили испытать на зарубежных мультипликационных героях.

Сергей Мороз
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