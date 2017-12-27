В Новом Уренгое водители и пассажиры заметили самодвижущуюся повозку, очень напоминающую сани Деда Мороза. Сани передвигались самостоятельно по центральной улице города — Дружбы народов, в народе называемой Армянским проспектом.
Пассажиры одного из проезжающих мимо автомобиля сняли движущиеся с высокой скоростью сани на камеру мобильного телефона. Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте» в популярной у горожан группе «ЧП | ДТП | НУР | Происшествия| Новый Уренгой».
На санях передвигались люди в ростовых куклах диснеевских персонажей: мышонка и черепашки-ниндзя. Деда Мороза со Снегурочкой в санях замечено не было. В соцсетях сделали вывод, что сани перед тем, как подать Деду Морозу, решили испытать на зарубежных мультипликационных героях.