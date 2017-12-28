НИИ Минобороны покупает джип за пять миллионов для города, отобравшего у Урала выставку вооружений

16:11 28 декабря 2017 2

Эксперт сомневается, что для института такая машина является первой необходимостью Фото: toyota.ru

Научно-исследовательский институт механизации Минобороны РФ в подмосковном городе Красноармейске собрался приобрести дорогостоящий автомобиль. Эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» считает, что подобный автомобиль для военного НИИ является предметом роскоши и учреждение может обойтись без машины за 4.9 млн рублей. По мнению эксперта, такая закупка является сомнительной.

Информация о предстоящей сделке размещена на сайте госзакупок.

«Первое, что бросается в глаза, — это срок ее проведения. 27 декабря появляется информация на сайте госзакупок, а уже до 10 января авто должно быть поставлено на учёт в органах ГИБДД и находиться у заказчика. По всей вероятности, авто уже давно используется руководящим составом заказчика, — отмечает эксперт проекта ОНФ „За честные закупки“ Валерия Рытвина. — Кроме того, техническое задание изложено в уже готовой редакции договора с единственным поставщиком, у которого планируется покупать автомобиль».

Эксперт ставит под сомнение целесообразность закупки Фото: zakupki.gov.ru

Речь идет об автомобиле TOYOTA LAND CRUISER 200 в максимальной комплектации с салоном под дерево и множеством технических приспособлений. Список требований к автомобилю занимает целую страницу.

По правилам, когда заказчик приобретает товар у единственного поставщика, заказ должен соответствовать следующим требованиям: начальная цена ниже конкретного значения, совместимая/уникальная продукция, срочная потребность, несостоявшаяся конкурентная процедура, обязательства перед третьими лицами, продукция для текущей хозяйственной деятельности, ограниченный круг участников процедуры.

«Ни под одно из этих требований данная закупка не подходит. Вывод: нецелесообразная закупка роскошного автомобиля при необоснованном выборе способа проведения закупки — у единственного поставщика в невыполнимо короткие сроки», — резюмировала эксперт ОНФ Валерия Рытвина.

Красноармейск — тот город, куда перенесли международную выставку вооружений Russia Arms Expo, которую отняли у Нижнего Тагила. Красноармейский научно-исследовательский институт механизации, входящий в состав научно-производственного концерна «Техмаш» государственной корпорации «Ростех», является предприятием боеприпасной отрасли оборонной промышленности России.