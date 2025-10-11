11 октября 2025
10 октября 2025

Пермский медбрат завоевал медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди незрячих

Медбрат из Перми взял бронзу на чемпионате Европы
Медицинский брат пермской больницы Александр Жужгов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования прошли в Грузии, Жужгов выступал в весовой категории до 81 килограмма.

«Наш коллега стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения. Он показал не только мастерство, но и невероятную силу духа, целеустремленность и волю к победе! Для нас — коллег и пациентов — это вдохновляющий пример того, как упорство, профессионализм и любовь к делу помогают достигать больших высот и на спортивных аренах, и в повседневной работе», — написал главный врач детской поликлиники им. Пичугина Дмитрий Бондарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Александр Жужгов работает в отделении восстановительной медицины пермской поликлиники, специализируется на массаже и параллельно занимается дзюдо. В ходе турнира в Грузии он одержал ряд побед и занял третье место среди сильнейших спортсменов континента в своей весовой категории.

