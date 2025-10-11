Пермский медбрат завоевал медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди незрячих

Медицинский брат пермской больницы Александр Жужгов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования прошли в Грузии, Жужгов выступал в весовой категории до 81 килограмма.
«Наш коллега стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения. Он показал не только мастерство, но и невероятную силу духа, целеустремленность и волю к победе! Для нас — коллег и пациентов — это вдохновляющий пример того, как упорство, профессионализм и любовь к делу помогают достигать больших высот и на спортивных аренах, и в повседневной работе», — написал главный врач детской поликлиники им. Пичугина Дмитрий Бондарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Александр Жужгов работает в отделении восстановительной медицины пермской поликлиники, специализируется на массаже и параллельно занимается дзюдо. В ходе турнира в Грузии он одержал ряд побед и занял третье место среди сильнейших спортсменов континента в своей весовой категории.
