В Ленинградской области задержан глава Лужского района Юрий Намлиев, который подозревается в получении миллиона рублей в качестве взятки. В его доме и здании администрации прошли обыски, к оперативным мероприятиям были привлечены сотрудники СОБР. Telegram-каналы сообщили, что уголовное дело может быть связано с расследованием обрушения моста в городе Луга, из-за которого погиб один человек. Подробнее о задержании Намлиева, возможных причинах и его ключевых достижениях на посту районного главы — в материале URA.RU.
Подозрение во взятке
СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Лужского муниципального района Юрия Намлиева. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили в telegram-канале следователей.
Миллион за покровительство
По версии следствия, в августе 2024 года Юрий Намлиев получил через посредника денежные средства в размере одного миллиона рублей. Взамен, как полагают правоохранители, чиновник обещал общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.
Задержание
Сейчас глава администрации задержан. Следователи готовят официальное обвинение. Кроме того, следствие уже обратилось в суд с просьбой заключить Намлиева под стражу. Параллельно возбуждено уголовное дело в отношении посредника, который, по данным следствия, передал деньги от заинтересованных лиц районному главе.
Обыски
В рамках расследования были проведены обыски в здании администрации Лужского муниципального района, а также по адресам проживания подозреваемого и других фигурантов дела. Следователи изъяли документы и носители информации, которые могут иметь отношение к расследуемому преступлению. Оперативные мероприятия и задержания проводились сотрудниками Следственного управления СК России по Ленинградской области совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
Следственные действия продолжаются. Оперативники устанавливают все обстоятельства совершения преступления, а также причины и условия, способствовавшие коррупционному правонарушению. Следствие не исключает, что могут быть выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности как самого главы администрации, так и других должностных лиц.
Связь с обрушившимся мостом
По данным telegram-канала Shot, расследование может быть связано с деятельностью фирмы «Зенит Групп». Там отметили, что когда-то она была подрядчиком при строительстве моста в городе Луга.
Однако в 2023 году мост рухнул прямо во время фестиваля «Ольгины берега». Были жертвы — погиб один человек. Это привело к задержанию первого замглавы района Алексея Голубева.
Высказывания о лужанах
По словам Намлиева, в последние годы у россиян сформировалась культура добрых дел, одной из привычек современных людей стало волонтерство. «Появился некий заряд, который толкает людей на поступки, творить добро по отношению к другим людям, животным и окружающей природе. И лужане для меня бесспорно — лидеры в этом деле!» — говорил Намлиев.
Поддержка СВО
При Намлиеве, как он отмечал, особое внимание уделялось адресной помощи военнослужащим-участникам СВО, мобилизованным гражданам и их семьям. Волонтеры ежемесячно собирали и отправляли гуманитарную помощь, включая технику, маскировочные сети, теплые вещи и письма поддержки.
С 2022 года общественная группа «Своих не бросаем г. Луга» 30 раз выезжала в зону СВО для передачи грузов. Помимо этого, администрация и волонтеры регулярно поздравляли с праздниками детей из семей военнослужащих, а социальные кураторы помогали решать бытовые вопросы таких семей.
Ключевые достижения на посту
Преображение района
Намлиев в беседе с газетой «Вести» отмечал, что спустя четыре года его работы, в 2023-м, проявился накопительный эффект многолетней работы: город и район заметно преобразились. Теперь там активно велись строительство, благоустройство и модернизация инфраструктуры.
Инфраструктурные проекты
Одним из ключевых направлений стало развитие транспортной инфраструктуры: к району строилась новая четырехполосная дорога, что должно было существенно повысить транспортную доступность. В Луге появились новые жилые дома, велась активная газификация населенных пунктов, решались вопросы водо- и теплоснабжения, а также транспортного обеспечения. Здание администрации в Луге также преобразилось: фасад приведен в порядок, прилегающая территория выложена тротуарной плиткой, что гармонировало с архитектурным обликом центра города.
С 2017 года Лужский район активно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». За это время было благоустроено 57 общественных и 20 дворовых территорий, еще два проекта реализованы в рамках Всероссийского конкурса. Намлиев заявлял, что в 2023 году работы велись во всех поселениях района: благоустроены набережная реки Луги, парки, скейт-парки, площади перед администрациями, мемориальные зоны и спортивные площадки.
При Намлиеве завершилось строительство нового пешеходного моста у стадиона в Луге — это часть проекта, победившего на Всероссийском форуме малых городов. Мост был оборудован декоративной подсветкой, пандусами для маломобильных граждан и лестничными сходами.
Обновленный загс
Одним из ключевых результатов ремонта Намлиев называл преображение загса, расположенного в здании администрации. Он изменился как снаружи, так и внутри. Появился удобный заездной карман для свадебных кортежей.
«На свадьбах гости и молодожены по традиции фотографируются, чтобы сохранить для себя и потомков этот важный и приятный день. И понимая это, мы об этом подумали и создали для них удобную локацию — чтобы они могли делать и фото и видео. И чтобы крыльцо и фасад самого загса, смотрелись торжественно и красиво», — рассказал Юрий Намлиев в беседе с «Лужской правдой». Глава района подчеркивал, что он сам с удовольствием присутствовал на свадьбе, которая стала первой в обновленного загсе и поздравлял молодоженов.
«Социально-деловой центр»
На первом этаже здания администрации открылся «Социально-деловой центр» — новая площадка Муниципального Фонда поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района. Этот центр, по словам районного главы, был призван стать точкой опоры для начинающих и действующих предпринимателей.
Центр также предоставлял возможность получить квалифицированную юридическую помощь для регистрации предприятия. Для действующего бизнеса были предусмотрены помещения, полностью оснащенные для проведения семинаров, круглых столов и конференций. Так Намлиев собирался помочь бизнесу в районе.
Память Великой Отечественной войны
В 2023 Луга отметила 15-летие присвоения звания «Город воинской славы». В этот день открыли две стелы: в Оредеже и обновленный памятник «Лужский рубеж» в Луге, посвященный защитникам Ленинграда. Мемориал был реконструирован по проекту известных скульпторов и архитекторов.
Другие достижения
- Лужской спортивной школе предоставили лесной участок площадью почти 39 гектаров для создания современной лыже-роллерной трассы;
- за 2023 год девять многодетных семей получили земельные участки, еще 58 – сертификаты на «земельный капитал». Ветеранам боевых действий предоставлено 120 участков, участникам СВО – 22 сертификата. Это значимый вклад в поддержку льготных категорий граждан.
- завершены ремонты библиотек, Дома народного творчества, выставочного зала, гостиницы и молодежного центра.
Дальнейшие планы
На последующие года Намлиев планировал переселение людей из аварийного жилья, развитие, развитие поселка Осьмино и дальнейшее благоустройство города, ремонт дорог и мостов, зданий культуры и спорта. Намлиев подчеркивал необходимость дальнейшего ремонта жилых и культурных построек в городе и селах района.
