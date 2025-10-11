11 октября 2025

Гипермаркет в Донецке загорелся в результате атаки ВСУ

Донецкий гипермаркет оказался в огне после ночной атаки
Донецкий гипермаркет оказался в огне после ночной атаки

В Донецке в результате атаки Вооруженных сил Украины загорелся гипермаркет. По предварительным данным, возгорание произошло после удара беспилотников в ночное время. Об этом сообщают СМИ. 

«ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке. В результате ночной атаки ВСУ по Донецку в огне оказался гипермаркет», — передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. Также отмечается, что в небе над городом продолжают звучать звуки полета дронов. 

Это не первая атака на Донецк, совершенная украинскими беспилотниками. Ранее, 10 октября, мэр города Алексей Кулемзин сообщал о двух атаках БПЛА на парк кованых фигур, в результате которых были зафиксированы повреждения.

