Гипермаркет в Донецке загорелся в результате атаки ВСУ

В Донецке в результате атаки Вооруженных сил Украины загорелся гипермаркет. По предварительным данным, возгорание произошло после удара беспилотников в ночное время. Об этом сообщают СМИ.
«ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке. В результате ночной атаки ВСУ по Донецку в огне оказался гипермаркет», — передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. Также отмечается, что в небе над городом продолжают звучать звуки полета дронов.
Это не первая атака на Донецк, совершенная украинскими беспилотниками. Ранее, 10 октября, мэр города Алексей Кулемзин сообщал о двух атаках БПЛА на парк кованых фигур, в результате которых были зафиксированы повреждения.
