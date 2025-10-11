11 октября 2025

Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте

Три катарских дипломата погибли
Три катарских дипломата погибли

Три дипломата Катара погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в египетском Шарм-эш-Шейхе. Инцидент произошел накануне крупного международного саммита по ситуации в секторе Газа, который стартует в городе 13 октября.

«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности Египта. Обстоятельства аварии и возможные причины происшествия уточняются.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе откроется саммит по вопросам продолжения войны в Газе, где ожидается участие лидеров более 20 государств, включая Катар. Власти Египта усилили меры безопасности в городе в связи с прибытием иностранных делегаций.

Катар является одним из ключевых посредников на переговорах между Израилем и ХАМАС по обмену заложниками и заключенными, которые проходят в Шарм-эш-Шейхе с 6 октября при участии представителей Египта, Турции и США. В преддверии саммита по ситуации в Газе, на котором ожидается подписание соглашения о прекращении огня, катарская делегация прибыла в Египет для продолжения консультаций.

