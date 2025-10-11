11 октября 2025
В ХМАО открылся первый инклюзивный веревочный парк для людей с ОВЗ

В Лянторе (Сургутский район ХМАО) 11 октября начал работу первый в регионе инклюзивный веревочный парк «СпортГрад». Открытие стало возможным благодаря инициативному бюджетированию, а идею создания спортивного объекта предложили сами жители города. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Лянторе открылся первый в Югре инклюзивный веревочный парк», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально». Ключевыми особенностями парка стали высокий уровень безопасности и доступность для людей с ОВЗ. На объекте установлена современная система страховки и видеонаблюдения. Кроме того, в «СпортГраде» реализован командный формат прохождения маршрутов.

Веревочный комплекс разделен на три уровня сложности. Первый маршрут — «Детский легкий» — расположен на высоте одного метра и предназначен для знакомства с элементами парка. Второй, «Детский средний», находится на четырех метрах и рассчитан на ребят, освоивших базовый уровень. Самый сложный — «Взрослый средний» — расположен на высоте семи метров и подходит для желающих испытать себя.

