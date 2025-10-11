ВСУ атакуют Донецк, прогремело несколько взрывов: главное об СВО на Украине к 11 октября

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Донецку, сообщает специальный корреспондент RT Александр Пискунов. В центральной части города прогремела серия из семи взрывов. Сразу после атаки в Донецке были слышны залпы работы систем противовоздушной обороны, которые были активированы для отражения нападения. Главное об СВО за 11 октября — в материале URA.RU.
ВСУ покидают Северск
Российские военные за последнюю неделю продвинулись на севере, юге и востоке города Северск Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, подразделения Вооруженных сил России перешли к активным городским боям, используя тактику малых маневренных групп, что стало новым этапом операции.
Эксперт отметил, что офицеры Вооруженных сил Украины в последние дни покидают Северск, оставляя мобилизованных украинских военнослужащих без поддержки. Украинские военные испытывают нехватку командиров и деморализованы постоянными потерями. В результате российские подразделения продвигаются в городе, используя разведку и точечные удары по выявленным позициям противника.
Зачистка Кузьминовки и огневой мешок для ВСУ
Российские военные проводят зачистку освобожденного села Кузьминовка в Донецкой Народной Республике после того, как 5 октября подразделения Южной группировки войск взяли населенный пункт под контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. На освобожденных позициях ведется поиск оружия, техники и боеприпасов, оставленных противником.
В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что освобождение Кузьминовки позволило расширить зону контроля российской группировки на данном участке фронта и затруднило передвижение украинских подразделений в ближайших населенных пунктах. По словам Марочко, после освобождения Кузьминовки украинские военные оказались в огневом мешке между этим селом и населенным пунктом Выемка.
ВСУ атаковали Донецк и Горловку
В результате удара украинского беспилотника по гражданскому автобусу в Горловке (ДНР) пострадали четыре мирных жителя, включая медика. Об этом 11 октября сообщил мэр города Иван Приходько в своем telegram-канале. По его данным, атака произошла в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района. Дрон атаковал автобус маршрута №?2, в результате чего были выбиты стекла и зафиксированы следы крови как внутри салона, так и на улице рядом с транспортом.
Один из пострадавших — хирург второй городской больницы, который получил тяжелые травмы. Как уточнил Приходько, он более 10 лет стоял за операционным столом, но в результате атаки лишился конечностей. От атаки ВСУ пострадали не только пассажиры автобуса, но и гражданские автомобили, находившиеся вблизи места удара.
Также ВСУ атаковали Донецк. Они нанесли удар по парку кованых фигур в самом центре города. По словам главы местной администрации, пострадавших нет.
Группировка «Север» уничтожает ВСУ «Солнцепеком»
По данным Минобороны, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» российской группировки войск «Север» уничтожил живую силу, боевую технику и инженерные сооружения Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Огневой удар был нанесен по замаскированным позициям противника, которые были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов.
По информации оборонного ведомства, операция проводилась в целях подавления огневых точек ВСУ и создания условий для продвижения российских подразделений на данном направлении. В результате удара были уничтожены несколько единиц бронетехники, а также инженерные сооружения, оборудованные украинскими военными для обороны. Всего же за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки «Север» было уничтожено до 165 человек состава ВСУ.
Группировка Днепр добилась успехов в Херсонской и Запорожской областях
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 49-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны. По их данным, в зоне ответственности группировки «Днепр» за сутки уничтожено до 65 военнослужащих Украины.
Дополнительные сведения о действиях группировки войск «Днепр» сообщил заместитель командира по военно-политической работе роты беспилотных систем с позывным Демон. В беседе с ТАСС он отметил, что бойцы роты в Запорожской области уничтожили более восьми бронетранспортеров ВСУ западного производства, а также минометы и американские гаубицы M777. Врио командира роты 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Большой также рассказал об уничтожении украинской САУ «Богдан» в Херсонской области.
Успехи «Южной» группировки войск
Минобороны сообщает об успехах «Южной» группировки войск. За прошедшие сутки в их зоне было уничтожено до 170 солдат ВСУ. Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ, после чего тот был успешно уничтожен ударом гаубицы «Мста-Б». Ударными дронами также уничтожена установка АГС-17, бронемашина «Козак» и бронетранспортер М113 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Артиллеристы группировки также нанесли удар по украинским военным в их пункте дислокации рядом с Платоновкой. Дополнительно сообщается об уничтожении склада боеприпасов и двух октокоптеров R-18 «Баба-яга».
ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в Херсонской области
Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли более десяти населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По его данным, в результате атак пострадавших среди мирных жителей нет, однако были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Удары ВСУ также пришлись по населенным пунктам Алешки, Волынское, Голая Пристань, Заводовка, Збурьевка, Каховка, Песчаное и Чернянка.
ВСУ потеряли 90% штурмовиков после контратаки в Сумской области
ВСУ предприняли пять попыток контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области, в результате чего потеряли до 90% личного состава штурмовых групп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. На фоне высоких потерь среди личного состава, украинское командование вынуждено перебрасывать резервы из других направлений, что, по мнению аналитиков, может ослабить их оборонительные возможности на других участках фронта.
ВС РФ атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. По сообщению Минобороны, для атак применялись оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Удары пришлись по 148 районам, где находились украинские военные, а также места хранения вооружения, боеприпасов и военной техники. Кроме того, под удар попали объекты, обеспечивавшие снабжение украинских сил, в том числе топливные склады и транспортные узлы.
