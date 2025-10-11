В Прикамье простятся с погибшим на СВО бойцом Михаилом Галкиным

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб уроженец Кочевского округа (Пермский край) Михаил Галкин. Об этом информирует администрация Кочевского округа.
«13 июля 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции, показав пример мужества и самоотверженности, с честью выполняя свой воинский долг, погиб уроженец села Пелым Галкин Михаил Иванович, 1996 года рождения. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою», — сообщили в пресс-службе администрации.
Прощание с героем состоится 13 октября 2025 года в селе Пелым, где родился и вырос военнослужащий. Церемония прощания и гражданская панихида пройдут с 13:00 до 14:00 в здании сельского клуба села Пелым.
