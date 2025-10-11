Вуди Аллен, «Оскар» и «Крестный отец»: чем знаменита Дайан Китон

Ушла из жизни Дайан Китон — многогранная актриса и сильная личность, покорившая Голливуд ролями в «Крестном отце» и фильмах Вуди Аллена. Ее уникальный стиль, талант, отраженный в десятках знаковых фильмов, и отказ следовать стереотипам сделали ее настоящей иконой для нескольких поколений зрителей. Подробности в материале URA.RU.
Голливуд прощается со звездой
Новость о кончине актрисы сообщил журнал People, уточнив, что 79-летняя Китон ушла из жизни в октябре 2025 года. Причины смерти пока не разглашаются — близкие звезды попросили уважать их право на частную жизнь в этот тяжелый период. Эта новость стала шоком для поклонников и коллег по всему миру, ведь Дайан Китон была не просто частью Голливуда, она была его душой — эксцентричной, умной и невероятно обаятельной.
Муза Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»
Настоящее имя актрисы — Дайан Холл, но в начале карьеры ей пришлось взять псевдоним (девичью фамилию матери), так как в актерской гильдии уже была артистка с таким именем. Ее путь к славе начался на бродвейской сцене, но настоящим прорывом стали две судьбоносные встречи. Первая — с Фрэнсисом Фордом Копполой, который пригласил ее на роль Кей Адамс в саге «Крестный отец». Вторая, и, пожалуй, главная — с режиссером Вуди Алленом. Их творческий и личный союз подарил миру несколько блестящих картин, а кульминацией стала романтическая комедия «Энни Холл», роль в которой принесла Китон заветный «Оскар».
За кадром: семья, принципы и секрет имени
Дайан Китон была известна не только своими ролями, но и сильным характером. Она никогда не была замужем, но стала мамой для двоих приемных детей — дочери Декстер и сына Дюка. Актриса всегда открыто выступала против пластической хирургии, считая, что стареть нужно естественно и с достоинством. С 2006 года она являлась лицом косметического бренда L'Oreal, вдохновляя женщин по всему миру.
Интересный факт связан и с ее псевдонимом. Спустя годы молодой актер Майкл Дуглас столкнулся с той же проблемой, что и Дайан Холл, — его имя уже было занято в гильдии. Выбирая сценическое имя, он взял фамилию «Китон» просто потому, что ему нравилось, как она звучит, и он был поклонником Дайан.
Знаковые роли: галерея незабываемых образов
Карьера Дайан Китон — это калейдоскоп ярких и непохожих друг на друга героинь, способных с легкостью перевоплощаться из ранимой интеллектуалки в решительную бизнес-леди. Ее визитной карточкой, безусловно, стала роль всей жизни в комедии «Энни Холл» (1977), где ее героиня, начинающая певица с неповторимым стилем, стала символом эпохи и принесла актрисе «Оскар». Спустя годы она закрепила за собой статус королевы семейной комедии, создав один из самых теплых дуэтов в истории кино со Стивом Мартином в фильме «Отец невесты» (1991). А в картине «Клуб первых жен» (1996) она составила незабываемое трио с Голди Хоун и Бетт Мидлер, превратив историю о мести брошенных жен в настоящий гимн женской солидарности.
Уже в новом веке Китон доказала, что ее таланту и обаянию неподвластно время, сыграв в 57 лет одну из своих самых смелых ролей в ромкоме «Любовь по правилам и без» (2003) с Джеком Николсоном, за которую получила «Золотой глобус». Но ее диапазон не ограничивался комедиями: пронзительный образ главы семейства, скрывающей тяжелую болезнь, в драме «Привет семье» (2006) в полной мере раскрыл глубину ее драматического таланта.
