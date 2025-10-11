Актер «Невского» и «Филина» скончался в 46 лет: биография Дениса Семенова

Российский актер театра и кино Денис Семенов скончался в возрасте 46 лет. По некоторым данным, он долго боролся с раком. Актерский дебют Семенова случился довольно поздно — он отличился в детективном сериале «Свои». Помимо этого, известно о ролях актера во множестве других, в основном криминальных, телепроектах. Жена артиста, Юлия, вспоминает как об очень талантливом и солнечном человеке. Подробнее о биографии и карьере Дениса Семенова — в материале URA.RU.
Детство и образование
Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года. Намеченный путь актера привел его к поступлению на театральный факультет Балтийского гуманитарного института в Санкт-Петербурге. Учился он в мастерской советского и российского театрального актера, народного артиста РФ Николая Иванова, и актера и театрального деятеля Александра Николаенко, известный по программе «Гримерка» на канале «ТелеДом». Образование Семенов завершил в 2014 году, получив профессиональные навыки актера драматического театра.
Театральная карьера
С 2008 года Денис Семенов начал работать в Театре драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. Здесь он участвовал в различных постановках.
Путь в кинематографе
Дебют Дениса Семенова в кинематографе состоялся относительно поздно — в 2022 году. Его первой заметной работой стала роль в фильме «Свои-5» — продолжении детективного сериала о профессиональной окманде экспертов из разных сфер, объединенных целью раскрыть самые необычные преступления.
Также Семенов снялся в ряде популярных российских телепроектов, в основном криминальных или детективных. Среди них — такие сериалы, как «Филин», «Великолепная пятерка», «Шеф», «Невский», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ», «Следопыт», «Крепкие орешки», «Условный мент».
Смерть Семенова
Денис Семенов скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Об этом стало известно 10 октября 2025 года. Трагическую новость подтвердила супруга актера Юлия.
«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — так жена отзывалась об ушедшем актере. Причина смерти Семенова доподлинно не известна, однако издание «Вечерняя Москва» пишет, что актер скончался после долгой борьбы с раком. Дата прощания не разглашается.
