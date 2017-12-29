{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
29 декабря 2017
18:40  29 декабря 2017 3

Страшнее рака: ученые описали страшные последствия приема антибиотиков

Вакцинация от гриппа. Челябинск, лекарство, медицина, вакцина, апмпулы
Самолечение создает супербактерииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие годы может вырасти целое поколение людей, которым не помогут антибиотики. В будущем эта проблема может стать страшнее, чем рак, утверждают медики, говоря о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков.

По данным DSM Group (занимается мониторингом фармацевтического рынка), за 11 месяцев 2017 года россияне купили почти 218 млн упаковок антибиотиков. Это на 16 млн упаковок больше, чем за такой же период прошлого года, пишет Life.

«Насморк уже три дня не проходит, ещё, не дай бог, температура поднимется. Надо антибиотики купить», — так выглядит типичная ситуация. Однако врачи предупреждают, что такой подход опасен. «Если болезнь — это наш враг, а лекарство — это оружие, то антибиотики — это атомная бомба, направленная против бактерий», — объясняет терапевт Филипп Кузьменко.

Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к диарее, непереносимости, аллергической реакции — но это лишь легкие минусы. Среди тяжелых последствий: снижение собственного иммунитета и нечувствительность к антибиотикам.

«Погибают слабые микробы, а остаются сильные. В итоге сначала у конкретного человека, а затем и у целой популяции вырабатываются более сильные и устойчивые к антибиотикам микроорганизмы», — заявил ведущий специалист медицинского центра «Рамбам» Дмитрий Островский.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров