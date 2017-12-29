Страшнее рака: ученые описали страшные последствия приема антибиотиков

18:40 29 декабря 2017 3

Самолечение создает супербактерии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие годы может вырасти целое поколение людей, которым не помогут антибиотики. В будущем эта проблема может стать страшнее, чем рак, утверждают медики, говоря о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков.

По данным DSM Group (занимается мониторингом фармацевтического рынка), за 11 месяцев 2017 года россияне купили почти 218 млн упаковок антибиотиков. Это на 16 млн упаковок больше, чем за такой же период прошлого года, пишет Life.

«Насморк уже три дня не проходит, ещё, не дай бог, температура поднимется. Надо антибиотики купить», — так выглядит типичная ситуация. Однако врачи предупреждают, что такой подход опасен. «Если болезнь — это наш враг, а лекарство — это оружие, то антибиотики — это атомная бомба, направленная против бактерий», — объясняет терапевт Филипп Кузьменко.

Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к диарее, непереносимости, аллергической реакции — но это лишь легкие минусы. Среди тяжелых последствий: снижение собственного иммунитета и нечувствительность к антибиотикам.

«Погибают слабые микробы, а остаются сильные. В итоге сначала у конкретного человека, а затем и у целой популяции вырабатываются более сильные и устойчивые к антибиотикам микроорганизмы», — заявил ведущий специалист медицинского центра «Рамбам» Дмитрий Островский.