Холанд забил пять, Осгард — четыре: Норвегия аннигилировала Молдову в отборе на ЧМ по футболу

Норвегия разгромила Молдову
Сборная Норвегии одержала уверенную победу над командой Молдовы в отборочном матче чемпионата Европы по футболу. Как сообщает пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев поля.
Ключевыми героями стали нападающий Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик и сделавший две голевые передачи, а также Кристиан Осгард, записавший на свой счет четыре забитых мяча. Еще по голу забили Мартин Эдегор и Томас Мюре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!