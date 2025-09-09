09 сентября 2025

Холанд забил пять, Осгард — четыре: Норвегия аннигилировала Молдову в отборе на ЧМ по футболу

Норвегия разгромила Молдову в отборе к ЧМ-2026
Норвегия разгромила Молдову
Норвегия разгромила Молдову

Сборная Норвегии одержала уверенную победу над командой Молдовы в отборочном матче чемпионата Европы по футболу. Как сообщает пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев поля.

Ключевыми героями стали нападающий Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик и сделавший две голевые передачи, а также Кристиан Осгард, записавший на свой счет четыре забитых мяча. Еще по голу забили Мартин Эдегор и Томас Мюре.

